Три направления стресс-тестов, в том числе - «Управление тяжелыми авариями»: второй раз БелАЭС проверят эксперты ENSREG

Эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности снова посетят Белорусскую АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности - Прим.) посетят площадку Белорусской АЭС с 31 августа по 2 сентября, сообщили в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что это будет уже вторая фаза партнерского обзора нацплана действий по итогам стресс-тестов атомной станции.

Группу ENSREG представят международные эксперты - 15 специалистов из Финляндии, Австрии, Чехии, Германии, Швеции, Греции, Литвы и Украины. Во главе группы будет гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

В задачах специалистов оценить ход выполнения национального плана действий с учетом выданных ENSREG в 2018-ом году рекомендаций, также анализ в реализации белорусской стороной запланированных мероприятий.

Специалисты отработаю программу трех тематических направлений стресс-тестов по:

- «Внешним природным воздействиям»,

- «Потере электроснабжения и конечного поглотителя тепла»,

- «Управлении тяжелыми авариями».

В Минэнерго добавили, что первая фаза партнерского обзора ENSREG проходила в первом квартале 2021-го года. В марте вышел предварительном отчете партнерского обзора нацплана по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС.

- Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проведенной работы, - добавили в ведомстве.

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