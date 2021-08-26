Три направления стресс-тестов, в том числе - «Управление тяжелыми авариями»: второй раз БелАЭС проверят эксперты ENSREG

Эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности снова посетят Белорусскую АЭС.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Эксперты ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности - Прим.) посетят площадку Белорусской АЭС с 31 августа по 2 сентября, сообщили в Минэнерго.
В ведомстве уточнили, что это будет уже вторая фаза партнерского обзора нацплана действий по итогам стресс-тестов атомной станции.
Группу ENSREG представят международные эксперты - 15 специалистов из Финляндии, Австрии, Чехии, Германии, Швеции, Греции, Литвы и Украины. Во главе группы будет гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
В задачах специалистов оценить ход выполнения национального плана действий с учетом выданных ENSREG в 2018-ом году рекомендаций, также анализ в реализации белорусской стороной запланированных мероприятий.
Специалисты отработаю программу трех тематических направлений стресс-тестов по:
- «Внешним природным воздействиям»,
- «Потере электроснабжения и конечного поглотителя тепла»,
- «Управлении тяжелыми авариями».
В Минэнерго добавили, что первая фаза партнерского обзора ENSREG проходила в первом квартале 2021-го года. В марте вышел предварительном отчете партнерского обзора нацплана по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС.
- Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проведенной работы, - добавили в ведомстве.
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