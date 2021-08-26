На YouTube стартует новый театральный сезон независимой труппы «Купаловцы»

На YouTube "Купаловцы" стартует новый проект «NowПрост». Фото: Facebook "Купалаўцы"

Актеры независимой театральной труппы «Купаловцы» сообщили об открытии нового сезона уже с 26 августа на своем YouTube-канале.

Новый 102-ый сезон независимая труппа «Купаловцы» открывает проектом «NowПрост». Это будет серия бесед «купаловцев с купаловцами».

- У гэтым сезоне мы вырашылі пазнаёміцца бліжэй. Каб вы ўбачылі нас такімі, якімі бачым адно аднаго мы, - написали актеры в Facebook.

Сообщается, что также дата 26 августа не случайна, это годовщина дня, когда многие актеры Купаловского официально уволились из театра, подчеркивается в пресс-релизе.

Первая постановка нового сезона начнется в 19.00 часов. Первый герой - Андрей Ковальчук.

- Хто ведае, магчыма, разам нам удасца разгадаць таямніцу пад назвай Купалаўская сям’я: як сталася, што такія розныя людзі сустрэліся на адной сцэне і сталі адно аднаму роднымі, - замечают «Купаловцы».

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