В Министерстве образования назвали еще одну причину недобора студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович озвучил еще одну причину недобора студентов. Об этом пишет портал 1prof.by.

- Одна из причин – естественная диспропорция. Все дело в том, что в этом году план приема на бюджет был увеличен примерно на 2%. В дальнейшем эти места не останутся, мы их уберем. Если говорить о ситуации на сегодняшний день, то я могу сказать, что все зачисления уже проведены – и на основной, и на дополнительный наборы. Приемная кампания продолжается лишь для отдельных специальностей в заочной форме обучения, - сказал Касперович.

По его словам, в ссузах сейчас рассматривается вопрос о продлении приема.

- Если на уровень профессионально-технического образования группы до конца не будут укомплектованы, то мы готовы продлить прием до 15 сентября, - отметил Касперович.

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