В работе сервисов МВД возникли перебои. Фото: pixabay

С 26 августа наблюдаются перебои в работоспособности сервисов МВД. Об этом сообщает Единый портал госуслуг.

При этом причины сбоя не называются. В Министерстве внутренних дел пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что это уже второй раз за неделю, когда возникают перебои с сервисами МВД. Ранее проблемы были в понедельник, 23 августа. На следующий день Единый портал госуслуг сообщил о том, что работа сервисов восстановлена.

Напомним, что в июле этого года также наблюдались проблемы с доступом к информационным сервисам ведомства. Тогда в МВД объяснили это тем, что проводились плановые профилактические работы на сети передачи данных. Среди причин возникшей ситуации называлась аномальная жара.

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Сейчас ресурс недоступен, в пресс-службе МВД сказали, что с ситуацией там разбираются (подробности).

В МВД назвали причину проблем с доступом к информационным сервисам ведомства

И напомнили, что на данный момент проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных (подробности).