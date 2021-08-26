В Министерстве образования рассказали, что в 2021 году в российские вузы поступило больше белорусов, чем в 2020 году

В Министерстве образования рассказали, что в 2021 году в российские вузы поступило больше белорусов, чем в прошлом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал, что в 2021 году в российские вузы поступило больше белорусов, чем в 2020 году, пишет Sputnik.by.

- Могу предположить, что в 2021 году в российские вузы поступило больше белорусов, чем в 2020 году, но на данный момент у нас нет информации, сколько именно человек поступило. В октябре у нас запланирована совместная коллегия с российским министерством, и у нас появится информация, - прокомментировал Касперович.

По информации Минобразования, в 2021 году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров, всего их заключено 1,5 тыс.

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