В Госпогранкомитете заявили, что литовские силовики избивают мигрантов для вытеснения на территорию Беларуси. Фото: скриншот видео ГПК

В Госпогранкомитете 26 августа заявили, что литовские силовики пытаются скрытно вытеснить мигрантов на территорию Беларуси. Такая информация опубликована в Telegram-канале ГПК.

«Литовские силовики избивают мигрантов и угрожают оружием, пытаясь скрытно вытеснить их на территорию Беларуси ночью. Сразу две группы беженцев доставили литовские пограничники к границе с Беларусью. Как и их польские коллеги, литовские силовики избрали тактику скрытного силового вытеснения мигрантов в темное время суток сразу на нескольких направлениях», – утверждают в ГПК Беларуси.

По словам белорусских пограничников, беженцы рассказали им, «что их ловили и задерживали уже на территории Литвы, потом сажали в машины и группами ночью вывозили к границе».

«На рубеже, под угрозой применения оружия, в т.ч. целясь им в голову, а также с применением слезоточивого газа и электрошокеров несчастных людей заставляли идти в сторону Беларуси. Мигранты говорят, что все они просили защиты на территории Литвы, а также заявляли литовским властям просьбы о предоставлении убежища», – заявили в ГПК Беларуси.

Там добавили, что «непосредственно на линии границы военнослужащие Лидского погранотряда оказали людям необходимую помощь, предоставили пищу и воду».

Читайте также:

«Не изъявили желания следовать в Беларусь»: представитель ООН приехал к мигрантам на польско-белорусской границе

Беженцы рассказали ему, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы (подробности).

Польша и страны Балтии сделали заявление по поводу Беларуси и «использования мигрантов»

Эти государства назвали миграционный кризис на границе гибридной войной Беларуси (подробности).

Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь для мигрантов

В МИД Польши заявили, что получили копию дипломатической ноты, из которой следует, что Минск не согласен на переход границы гуманитарным транспортом страны (подробнности).