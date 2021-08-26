Белорусская железная дорога выпустила токены на 5 миллионов долларов. Фото: pixabay.com
Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых токенизированных активов, выпустив токены на инвестиционной платформе Finstore.by. Данная информация была опубликована на сайте организации.
- Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых токенизированных активов, выпустив токены. Объем эмиссии токенов – пять миллионов долларов, а номинал одного токена – 100 долларов. Доходность для инвестора составляет 7,5% годовых. Что касается срока обращения токенов, то он составляет три года. При этом есть также возможность досрочно выкупить 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022-го года, - написано в сообщении.
В БЖД добавили, что токены, как цифровой инструмент, открывают возможность физлицам и юрлицам сохранить и приумножить свои сбережения, инвестируя их в одно их крупнейших объединений страны.
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