Проиграли андердогам: сборная Беларуси по хоккею провально стартовала в олимпийской квалификации

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Польше в первом матче олимпийской квалификации со счетом 0:1. Фото: hockey.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Польше в первом матче олимпийской квалификации со счетом 0:1. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации хоккея. Это отборочный турнир на Олимпийские игры-2022.

Отметим, что сборная Польши считается аутсайдером в своей группе, куда, кроме Беларуси, попали команды Словакии и Австрии.

Единственная шайба в сегодняшнем матче была забита в третьем периоде. На 55-й минуте матча шанс реализовал Филип Коморски. Это победа над белорусами для поляков стала первой в официальных встречах. Джон Мюррей, защищавший ворота польской сборной, отразил в этом поединке 46 бросков белорусов.

Матч проходил в словацкой Братиславе.

Завтра, 27 августа, белорусы, которых тренирует канадский специалист Крэйг Вудкрофт, сыграют со сборной Австрии, а 29 августа – с командой Словакии.

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