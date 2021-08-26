В Минтруда озвучили сумму, которая была выделена в качестве помощи семьям на подготовку детей к учебному году Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве труда рассказали, что на сегодняшний день нуждающиеся в допподержке семьи, в которых воспитываются школьники, получили материальную помощь в размере 22 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что основу суммы составила единовременная материальная помощь. Информация об этом была опубликована на сайте Минтруда.

- Помощь семьям на подготовку детей к учебному году была оказана на 22 миллиона рублей. Во всех регионах республики единовременную матпомощь на подготовку детей к новому учебному году получили 98 тысяч многодетных семей на 195 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 13,4 миллиона рублей. В целом по Беларуси подобная поддержка оказана 91% многодетных семей, которые воспитывают детей-школьников, - рассказали в Минтруда.

В ведомстве добавили, что единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи.

- Максимальный размер выплат на каждого школьника – 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в июле 2021 года (81,9 рублей – Прим.). Но конкретный размер устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей каждого региона, - уточнили в Минтруда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многодетные семьи смогут получить к началу учебного года единовременную материальную помощь.

Об этом сообщила главный специалист отдела социально-экономического развития комитета по образованию Мингорисполкома Татьяна Александрова. (подробности)

«Мы поступили!»: внук Александра Тихановича, дочери Ларисы Грибалевой и Тамары Лисицкой, внучка Александра Лукашенко стали студентами.

Узнали, чем закончилась вступительная кампания для абитуриентов с известными фамилиями. (подробности)

К 1 сентября во всех школах Минска установят видеокамеры и турникеты. Узнали, придется ли за это платить родителям.

В вайбер-чатах разных школ уже неделю родители обсуждают, придется ли им сдавать в школы деньги на усиление мер безопасности. (подробности)

До почти 1000 рублей! Стало известно, в какую сумму белорусам обойдутся сборы ребенка в школу.

Родителям школьников придется потратить от 266 до 978 рублей, в зависимости от возраста ребенка. (подробности)