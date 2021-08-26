В Гродно и в одной из деревень Могилевской области нетрезвых лихачей сотрудники милиции останавливали со стрельбой Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что в Гродно и в одной из деревень Могилевской области лихачей сотрудники милиции останавливали со стрельбой. Подробности были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

- На выезде из Гродно водитель автомобиля «Шкода» превысил скорость и не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке. Пытаясь уйти от преследования, водитель разгонялся до 160 км/час, создавая угрозу безопасности других участников движения, - прокомментировали в ведомстве.

В МВД добавили, что в деревне Согласие Белыничского района Могилевской области водитель «Опеля» действовал по аналогичному сценарию.

- Для остановки автомобилей сотрудники милиции использовали оружие. За рулем автомобиля «Опель» находился 43-летний житель Могилева, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, - пояснили в МВД.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в автомобиле «Шкода» находился 33-летний житель Гродно, который, никогда не имея водительского удостоверения, уже трижды задерживался за управление авто в пьяном виде.

- В обоих случаях водители имели визуальные признаки алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказались. В отношении задержанных составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения, а житель Гродно в очередной раз стал фигурантом уголовного дела за угон, - отметили в ведомстве.

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