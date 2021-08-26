«Он обещал перезвонить, но так этого не сделал». Супруга одного из погибших в Карелии белорусов рассказала о произошедшем

Супруга одного из погибших в Карелии белорусов рассказала о произошедшем. Фото: mlyn.by

Трое граждан Беларуси остаются в больнице в Карелии после того, как они отравились. Их состояние врчи оценивают как удовлетворительное. Основная версия случившегося– употребление суррогатного алкоголя. Ранее сообщалось, что от отравления погибли пять белорусов. Об одном из погибших изданию «Млын.by» рассказала его супруга Виктория.

По ее словам, ее муж Антон сам из Слуцка, больше трех лет работал на вырубке лесов в России, в Карелию же попал впервые. Там он хотел заработать денег.

– Он звонил 22 августа в 20:30. Про выпивку ничего мне не говорил. Я его попросила перезвонить чуть попозже, но он сказал, что сегодня вряд ли. Обещал позвонить завтра, но больше не позвонил, – рассказала подробности Виктория.

Спустя некоторое время ей позвонил друг мужа (он тоже находился в Карелии) и рассказал, что Антон в критическом состоянии.

О смерти супруга Виктория узнала от министра здравоохранения Карелии.

– Я его нашла во «ВКонтакте». Попросила рассказать, как там мой муж, на что он ответил, что по нему зарегистрирован летальный исход, – сообщила жена погибшего белоруса.

Тело Антона на родину пока не доставили, поэтому дата похорон еще не выбрана.

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