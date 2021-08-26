В Беларуси в 2022 году повысят пенсионный возраст и страховой стаж Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что в 2022 году будет повышен пенсионный возраст и страховой стаж. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- В 2021 году для мужчин пенсионный возраст составляет 62 года и шесть месяцев, а для женщин – 57 лет и 6 месяцев. В 2022 году пенсионный возраст для мужчин составит уже 63 года, а для женщин – 58 лет, - говорится в сообщении Минтруда.

В ведомстве также добавили, что минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии будет повышен в 2022 года.

- Трудовой страж повысится с 18 лет до 18 лет и 6 месяцев, - пояснили в Министерстве труда и соцзащиты.

В ведомстве проинформировали, что в 2025 году минимальный страховой стаж планируют повысить до 20 лет.

- Те белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, смогут претендовать только на соцпенсию. На данный момент сумма составляет 141,73 рубля, - пояснили в ведомстве.

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