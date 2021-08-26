МВД и СК выставили на продажу больше сотни своих подержанных машин: есть и автозак

Министерство внутренних дел Беларуси и Следственный комитет продают больше ста своих бэушных машин. Фото: bsk.by

Министерство внутренних дел Беларуси и Следственный комитет продают больше ста своих бэушных машин. Предлагают купить даже автозак. Такая информация опубликована на сайте «Белспецконтракта».

«Белспецконтракт» – это уполномоченная организация по продаже техники МВД и армии. На сайте организации выставляют машины разных силовых ведомств. В последние пару недель МВД Беларуси выставило на продажу 105 авто. Следственный комитет – десять.

Большая часть машин – 2010-2014 годов выпуска, при этом степень их износа составляет 80-90%.

Автомобили находятся в регионах, в частности, в Бресте, Гродно, Березе. Больше всего выставленных на продажу машин – в Гомеле.

За легковушки просят от 1100 до 4000. Есть в списке и автозак – ГАЗ-3309, степень износа 89%, пробег – 140 тысяч киломтеров. Его хотят продать за 6750 рублей.

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Автозаки можно купить на сайте компании «Белспецконтракт» (подробности).