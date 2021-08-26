Сыры раздора: российские сыроделы обеспокоены из-за поставок дешевой белорусской продукции и своих непроданных запасов

Российские производители сыра обеспокоены тем, что растут поставки дешевых сыров из Беларуси, в результате сыроделы из РФ не могут продать свои запасы. Фото: pixabay

Российские производители сыра обеспокоены тем, что растут поставки дешевых сыров из Беларуси, в результате сыроделы из РФ не могут продать свои запасы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Беларуси, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

Отмечается, что запасы российского сыра на складах в январе - июне 2021 года увеличились на 24%, если сравнить с тем же периодом прошлого года. В частности, они составляли 47 тысяч тонн. Кроме того, по данным РБК, Беларусь нарастила поставки сыра в Россию в I полугодии 2021 года на 19% – до 145 тысяч тонн – в сравнении с показателем минувшего года. При этом белорусские сыры стоят на треть дешевле российских.

Тем временем гендиректор Союзмолока Артем Белов объяснил ситуацию тем, что цены на сырое молоко в большой степени регулирует государство, и стоимость белорусского молока примерно на 25% ниже российского. Он добавил, что делать скидки белорусам позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки в Китай.

Читайте также:

СМИ: Евросоюз введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси

Также планируется усилить эмбарго на поставки оружия (подробности).

Латвия заблокировала поставки электроэнергии с БелАЭС

Сообщается, что теперь даже через Россию не удастся отправить в страны Балтии нашу электроэнергию (подробности).

В Минтрансе рассказали, куда перенаправят поставки калийных одобрений с литовских портов

Там также раскрыли альтернативную схему поставок нефтепродуктов (подрообности).