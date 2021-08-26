Ректор БарГУ Унсович: «Нашу молодежь нужно научить сорбировать информацию, которая появляется в интернете»

Ректор БарГУ заявил, что молодежь необходимо научить сорбировать информацию в интернете. Фото: СТВ

Ректор Барановичского государственного университета Александр Унсович в эфире «Новости 24» на телеканале СТВ заявил, что молодежь необходимо научить сорбировать информацию в интернете.

- Наши студенты очень часто сейчас находятся на информационных ресурсах, но они не готовы к тому, как сорбировать на этих ресурсах информацию. А там очень много фейковой информации, которая воспринимается как «кликовое мышление», когда человек в интернете воспринимает ее за правду, а далеко не все является правдой. Нам сейчас нужно научить молодежь сорбировать информацию в интернете, - заявил ректор.

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