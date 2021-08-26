Лукашенко: «Особый день – мы начали производить белорусский коньяк»

Лукашенко подарили белорусский коньяк. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Глава «Белгоспищепрома» презентовал президенту Беларуси Александру Лукашенко белорусский коньяк. Об этом Лукашенко рассказал Виктору Шейману, который 26 августа пришел к нему на встречу. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

- Особый же день – мы начали производить белорусский коньяк. И кто бы мог подумать, что Беларусь из винограда может коньяк производить! Говорят, хороший получился. Молодцы какие! И никогда же не думал. На юге Беларуси производят виноград и делают коньяк, - отметил Лукашенко.

Лукашенко подарили белорусский коньяк. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Он отметил, что бутылка белорусского коньяка пойдет в музей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Рогачевском районе Лукашенко подарили упитанного кролика: а вот еще какая живность есть у него на подворье.

О своем подворье Александр Лукашенко не раз рассказывал. (подробности)

Фотофакт. Вот что Лукашенко подарили в Гродно.

Подарок он пообещал отвезти во Дворец Независимости. (подробности)

Александру Лукашенко подарили подарок, от которого пальцы президента стали синими.

Виноват пищевой краситель, который добавляют в спрей от ожогов и порезов. (подробности)

Лукашенко: крестьян просто по определению обижать нельзя.

Встреча президента Беларуси с председателем «Белгосприщепрома» и заместителем премьер-министра состоялась 26 августа. (подробности)

Концерн «Белгоспищепром» могут преобразовать в госкорпорацию.

По словам Лукашенко, в настоящее время наметился «крен по созданию государственных корпораций». (подробности)