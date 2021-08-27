Жуткая авария: в лобовом столкновении под Ивацевичами погибли четыре человека

Четверо погибли в лобовом столкновении вечером 26 августа. Фото: ГАИ.

Страшная авария произошла вечером 26 августа в Ивацевичском районе. Около 21.15 на автодороге Р-44 столкнулись два автомобиля – «Фольксваген» и «Опель».

В лобовом столкновении погибли оба водителя (одному был 31 год, другому – 27 лет). Погибли на месте и пассажиры, которые находились на передних сиденьях автомобилей. Это 19-летняя девушка и 33-летний мужчина. Еще два человека выжили, но получили серьезные травмы, они госпитализированы.

Погибли оба водителя и пассажиры, которые были на передних сиденьях автомобилей. Фото: ГАИ.

Еще два человека попали в больницу.Фото: ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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