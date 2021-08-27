В белорусских вузах в 2021 году недобор, но есть специальности, на которые был конкурс по 5 человек на место. Вот за что боролись абитуриенты

За право получить некоторые специальности абитуриентам в Беларуси пришлось побороться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В белорусских вузах, при том, что даже после дополнительного набора осталось почти 500 вакантных мест на бюджетное обучение, за право получить некоторые профессии разгорелась нешуточная борьба. О том, какие это специальности, рассказывает soyuz.by со ссылкой на начальникп главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича.

Традиционно сохраняется активный спрос на специальности в сфере IT. Востребованы специальности, относящиеся к технико-технологическому профилю. Так, в БНТУ на специальность «механические и электромеханические приборы и аппараты» на одно место претендовали пять человек. Многие молодые белорусы хотят стать медиками, в частности, стоматологами.

-На «стоматологию» в Белорусском государственном медицинском университете на бюджет проходной балл – 387. Это ещё выше, чем в прошлом и позапрошлом годах, – цитирует издание Сергея Касперовича.

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