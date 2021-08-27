Переходил дорогу на "красный": на Партизанском проспекте в Минске автомобиль сбил пешехода

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Около 21 ч 20 мин 57-летний водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по пр.Партизанскомусо стороны ул.Ангарской в направлении ул.Варвашени, вблизи дома №144 совершил наезд на 59-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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