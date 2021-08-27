Лукашенко поздравил президента Молдовы с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Молдовы Майю Санду c Днем Независимости, который отмечается в стране 27 августа, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко отметил, что за 30 лет независимости Молдова достигла значительных успехов – в первую очередь в проведении социально-экономических реформ. Он отметил, что белорусско-молдавское сотрудничество, основанное на исторически сложившихся отношениях дружбы и взаимной поддержке народов, продолжается.

– Искренне надеюсь, что некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван, – говорится в поздравительном сообщении.

День Независимости в Молдове отмечается 27 августа. Именно в этот день в 1991 году было созвано Великое национальное собрание, в результате которого парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости.

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