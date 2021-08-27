Последние выходные августа в Беларуси будут дождливыми

Последние выходные августа будут дождливыми. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Лето прощается с белорусами дождливыми выходными. Последние дни августа будут мокрыми и не очень теплыми, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура на протяжении недели была пониженной: среднесуточные температуры по стране на 1-5 градуса ниже климатической нормы. Не станет исключением и конец недели, он же конец месяца. Погода ожидается неустойчивая, с пониженным температурным режимом. Это все фронтальные разделы от циклона и область пониженного атмосферного давления, объясняют синоптики. Они определяют погоду на территории Беларуси.

27 августа, в пятницу, по большей части северо-восточной части страны ждем дожди. В некоторых районах Витебской и Могилевской областей они будут сильными. Днем кое-где прогремят грозы. Днем будет от 16до 22 градусов тепла.

В субботу и воскресенье тоже будет мокро, дожди пройдут по большей части Беларуси. Одна радость – будут они кратковременными. И в субботу, и в воскресенье по утрам можно будет полюбоваться туманными пейзажами. Ночи будут прохладными – плюс 8-13 в ночь на субботу, плюс 7-14 в ночь на воскресенье. Днем в субботу ждем 16-22 градуса тепла, некоторым районам по юго-востоку повезет понежиться в 25 градусах со знаком плюс. В воскресенье станет чуточку теплее – до 23 градусов, а кое-где даже до 27.

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