Сдать тест на COVID-19 в Минске можно будет на Центральном автовокзале с сентября 2021 года

Сдать тест на COVID-19 можно будет на Центральном автовокзале
Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
Новая лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирус появится в Минске на автовокзале «Центральный», передает агентство «Минск-Новости».
– В сентябре 2021 года планируем открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию на территории Центрального автовокзала, – рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.
Подобные лаборатории, где турист может сдать ПЦР-тест на COVID-19, уже работают в Национальном аэропорту Минск и на столичном железнодорожном вокзале.
С 19 августа микробиологическая лаборатория в аэропорту начала работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здесь около 60% ПЦР-исследований выполняется с 8:00 до 20:00, остальные – с 20:00 до 8:00, поэтому штат лаборатории увеличен, рассказала Наталья Автухова.
Для граждан Беларуси тест обойдется в 67,43 белорусских рубля, для иностранцев – 85,2 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно, но есть нюанс
Причина круглосуточного режима работы лаборатории, которая выполняет ПЦР-тестирование – повышенный спрос (подробности)
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в мире
Эксперты организации заявили о стабилизации обстановки, но показатели остаются высокими (подробности)
В Беларусь поступит миллион доз китайской вакцины от коронавируса уже в первых числах сентября
В страну приедет миллион доз китайской вакцины Sinopfarm, которая ранее поступала по гуманитарной помощи (подробности)