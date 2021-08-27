Сдать тест на COVID-19 в Минске можно будет на Центральном автовокзале с сентября 2021 года

Сдать тест на COVID-19 можно будет на Центральном автовокзале Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Новая лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирус появится в Минске на автовокзале «Центральный», передает агентство «Минск-Новости».

– В сентябре 2021 года планируем открыть еще один пункт по отбору биологического материала на коронавирусную инфекцию на территории Центрального автовокзала, – рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

Подобные лаборатории, где турист может сдать ПЦР-тест на COVID-19, уже работают в Национальном аэропорту Минск и на столичном железнодорожном вокзале.

С 19 августа микробиологическая лаборатория в аэропорту начала работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здесь около 60% ПЦР-исследований выполняется с 8:00 до 20:00, остальные – с 20:00 до 8:00, поэтому штат лаборатории увеличен, рассказала Наталья Автухова.

Для граждан Беларуси тест обойдется в 67,43 белорусских рубля, для иностранцев – 85,2 рубля.

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