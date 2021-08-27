В России зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19. Узнали, есть ли отличия от предыдущих

В России зарегистрировали еще одну вакцину от ковида. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение еще одной вакцине против коронавируса. Новая вакцина называется «Эпиваккорона-Н», на сайте государственного реестра лекарственных средств она появилась в четверг, 26 августа, сообщает ТАСС.

«Эпиваккорона Н» будет применяться для вакцинирования взрослых людей – от 18 до 60 лет. Нельзя ее использовать тем, у кого тяжелые формы аллергических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови, новообразования. Не стоит прививаться «ЭпиваккоронойН» беременным женщинам, кормящим мамам и тем, у кого на предыдущие вакцины была сильная реакция или поствакцинальные осложнения.

Принципиальных отличий от более раннего препарата «Эпиваккорона» у «ЭпиваккороныН» нет, сообщает агентство со ссылкой на гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова, есть только различия в технологии производства. Именно поэтому потребовались новые клинические исследования и новая регистрация. Зарегистрируют новую вакцину под брендом Aurora-CoV.

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