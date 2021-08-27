В Беларуси ликвидируют центр «Арт Корпорейшн» – организатора фестивалей «Лістапад» и ТЕАРТ

В Беларуси ликвидируют центр «Арт Корпорейшн». Фото: Дмитрий ЕЛИСЕЕВ

«Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» ликвидируется по решению Мингорисполкома №60 от 25 августа 2021 года. Такие данные указаны в Едином государственном регирстре юрлиц и ИП.

Центр более десяти лет организовывал Минский международный кинофестиваль «Лістапад», также курировал проекты ТЕАРТ и «TheatreHD».

«АРТ Корпорейшн» был создан в 2010 году при поддержке «Белгазпромбанка» и Министерства культуры.

В начале августа 2021 года право организации «Лістапада» передали от «АРТ Корпорейшн» — «Беларусьфильму» по решению министерства культуры. В этом году 27-й кинофестиваль «Лістапад» должен пройти 20 – 26 ноября, у него изменится символика. В программе запланированы показы в честь 85-летия режиссера Виктора Турова, 80-летия начала Великой Отечественной войны и 50-летия белорусской анимации.

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