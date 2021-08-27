Разработан препарат, который устраняет побочные эффекты от вакцинации против COVID-19

В Китае создали лекарство от вакцины от ковида. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Китае разработан препарат, который можно использовать для устранения побочных эффектов, возникающих после вакцинации от ковида. Об этом сообщает Медицина и Наука со ссылкой на портал BiorXiv.

Препарат создали специалисты трех фармацевтических компаний из Ханчжоу. Это лекарство не только помогает бороться с побочными эффектами от прививки, но и может быть использовано для лечения долговременных последствий коронавирусной инфекции.

Пока что препарат испытали на мышах, результаты оказались положительными. В ближайшее время новое лекарство будут испытывать на людях, сообщает издание.

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