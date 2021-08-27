Серебряную медаль Кристины Тимановской купили за 21 тысячу долларов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской со Вторых Европейских игр, проходивших в Минске в 2019 году, купили на аукционе eBay за 21 тысячу долларов.

Спортсменка выставила награду, которую она завоевала в беге на дистанции 100 метров, на аукціон 9 августа, а 26 августа истек срок аукциона. Таким образом, медаль была продана за наибольшую предложенную цену.

Вырученные от продажи награды деньги Тимановская планирует перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала тренерский штаб после того, как ей предложили выступить на Олимпийских играх в Токио не в своей дисциплине. После этого ее сняли с соревнований. Спортсменка решила не возвращаться в Беларусь, теперь она живет и тренируется в Польше.

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