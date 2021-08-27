В белорусских школах введут факультатив по духовно-нравственной культуре. Вот как будет выглядеть учебник

Вот так выглядит учебник по духовно-нравственной культуре. Фото: Sputnik

В белорусских школах введут новый факультатив – по духовно-нравственной культуре, проводить занятия будут священники и педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, сообщает Sputink.

Предмет не является обязательным и пока что вводится для учеников пятых и шестых классов, позже его планируют ввести для всех учеников.

В учебнике будут QR-коды с аудио- и видеофайлами о православной культуре Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусские православные священники смогут преподавать в общеобразовательных школах, для этого священнослужителям и выпускникам духовных школ придется пройти курсы повышения квалификации.

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Примерные планы-конспекты первого урока в новом учебном году были опубликованы на Национальном образовательном портале (подробности)