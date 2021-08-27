С нейтральной территории между Латвией и Беларусью пропали застрявшие там беженцы. МВД Латвии утверждает, что они в Беларуси

С территории между Латвией и Беларусью исчезли застрявшие там мигранты. Фото: LETA.

Мигранты, которые некоторое время находились на нейтральной территории между Латвией и Беларусью, были пропущены на территорию Беларуси. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Министерство внутренних дел Латвии. В то же время в ведомстве заявили, что комментировать, где именно на территории Беларуси находятся мигранты, не в компетенции МВД.

Пограничная служба Латвии заявляет, что около латвийской границы больше нет людей, которые могли бы потенциально попытаться незаконно пересечь границу. Вот что заявила по этому поводу представитель Пограничной службы Кристине Петерсоне.

"Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу", — приводит Delfi слова Петерсоне.

Ранее сообщалось, что мигранты, застрявшие между Латвией и Беларусью, исчезли накануне визита представителя ООН .

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