Борисовчанин сжигал рамки платных дорог BelToll: вот как он это объяснил. Фото: МВД Беларуси.

объектах системы электронного сбора платы за проезд, сообщает МВД Беларуси. - Задержанный пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в деструктивных каналах. После просмотра роликов он перешел к конкретным действиям. Установлено, что в начале декабря прошлого года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района мужчина поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. В январе - «рамку» около деревни Ухолода.

Как это водится, при обыске по месту жительства у фигуранта изъята протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.

- За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к иным аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД.

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