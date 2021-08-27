«У меня до сих пор впечатления остались»: Лукашенко рассказал, как спускался в шахту и разговаривал с мудрым-мудрым шахтером

Лукашенко сказал, как впечатлился, когда в шахте над ним "трещала крыша". Фото: president.gov.by

В пятницу, 27 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко находится в Петриковском районе, на Гомельщине он участвует в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК «Беларуськалия», сообщает пресс-служба президента на официальном сайте.

На Петриковском ГОК Лукашенко вспомнил, как когда-то вместе с младшим сыном Николаем, когда-то был еще совсем ребенком, спускался в шахту на глубину в несколько сотен метров. Там он, передает пресс-служба, увидел лаву - подземную горную выработку.

Лукашенко рассказал, что спускаясь на глубину, он переживал о безопасности, а еще и постоянно интересовался производства какой страны та или иная техника.

- Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали, на импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну, и я, как обычно: «А чье это?». Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением, - подчеркнул он.

А дальше передал свой разговор с белорусским шахтером:

- Ну а у меня малыш был совсем еще маленький. Где-то кадры эти есть... Они привезли к этому комбайну. Он меня за руку тащит в лаву эту. Помню, такой мудрый-мудрый шахтер говорит: «Александр Григорьевич, не переживайте, пойдем!». Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой, - поделился он впечатлениями и продолжил. - Спросил у шахтера, может ли обвалиться эта крыша: «Может, но вряд ли», ответил тот.

В завершение Лукашенко сказал о значимости белорусских шахтеров-калийщиков, о том, что они многое подарили Беларуси. Он заметил, что речь не только о калийных удобрениях, но о спелеокамерах в старых выработках, помощи «спорту, здравоохранению и по другим направлениям».

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