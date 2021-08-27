Житель Могилева инсценировал кражу из собственного автомобиля. Вот для чего

Житель Могилева инсценировал кражу из собственного автомобиля. Фото: Pexels

Могилевчанин инсценировал кражу из собственного автомобиля, чтобы отсрочить выплату долгов. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Ленинский РОВД Могилева обратился 28-летний местный житель с сообщением, что неизвестный разбил стекло его машины и похитил из салона кошелек с наличными на сумму 2, 1 тысячи долларов и 150 рублей.

– Сотрудники милиции быстро разыскали мужчину, разбившего стекло, но выяснилось, что сделать это его попросил владелец автомобиля. Последний долгое время находился в затруднительном финансовом положении: мужчина одалживал деньги у знакомых, но не мог их вовремя вернуть. Окончательно запутавшись в долгах, он уже и не помнил, кому из приятелей отдавал деньги наличными других знакомых, – рассказали в УВД.

Мужчина нашел выход из положения – он решил инсценировать кражу денег из собственного автомобиля, тем самым отсрочив сроки оплаты очередных долгов.

– Своему приятелю он об истинном положении вещей не сообщил и заверил, что никто о разбитом стекле не узнает. Сам же пришел к правоохранителям с просьбой найти злоумышленника, похитившего деньги, которые перед этим сам из автомобиля и забрал, – добавили в ведомстве.

Уголовное дело по факту кражи было прекращено и возбуждено новое – за заведомо ложный донос.

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