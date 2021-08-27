Очередные телеграм-каналы и чаты признаны экстремистскими: вот какие именно

Очередные телеграм-каналы и чаты признаны экстремистскими.

По заявлениям органов прокуратуры информационная продукция чатов и каналов мессенджера Telegram «Крупки Чат. Крупки для жизни», «Смолевичи политдвиж», «Это Вилейка, детка», «Вилейка для жизни», «Боровляны ИНФО»,«Боровляны ЧАТ», «Заславль для жизни», «Зеленый бор», «Колодищи военный городок чат», «Кобрин для Жизни», «Кобрин 97%», «Гродно Азот Чат» , «СТАЧКОМ АЗОТА», а также интернет-сообщества «Это Вилейка, детка» судами признана экстремистскими материалами. Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси.

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