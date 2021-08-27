Лукашенко заявил, что нужно оказывать поддержку Полесью. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимость дальнейшего развития Полесья во время посещения Петриковского ГОК «Беларуськалия» 27 августа, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко отметил, что поддержке региона будет способствовать, в том числе, и запуск нового калийного производства.

– Надо поддерживать Полесье. И у нас получится - этот кусок от Мозыря до Пинска, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что эта территория нуждается в развитии.

– Хотя полешуки и не обделены вниманием, глава государства отметил, что можно проработать дополнительные меры, – сообщила пресс-служба Лукашенко.

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