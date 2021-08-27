Лукашенко сказал, что белорусские власти хотят сохранить отношения с Украиной, и пообещал хорошо относиться к украинцам «в любых ситуациях»

Лукашенко заявил: "Украинцы - это наши люди". Фото: president.gov.by

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в пятницу, 27 августа, Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится на Гомельщине. Президент Республики Беларусь участвует в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК «Беларуськалия». Выступая перед собравшимися на церемонии, он вспомнил, как когда-то сам спускался в шахту и разговаривал с мудрым шахтером, сказал, сколько шахтеры-калийщики сделали для экономики Беларуси.

В целом рассказал об экономическом развитии Петриковского региона, передает пресс-служба президента. Заметил, что в райцентре «уже сделано немало». Добавил, что выделено на благоустройство примерно 50 миллионов белрублей, обновлена практически вся инфраструктура Петрикова. Обращаясь к жителям райцентра, Лукашенко подчеркнул, что хотел бы, чтобы петриковцы понимали, что «это собрано со всей страны». В этом, по его словам, и состоит преимущество социального уклада и развития Беларуси –-«когда понемножку отовсюду».

Далее он заметил, что развитие Петрикова - это не только для Беларуси, но «для всего мира и соседей». Здесь он продолжил говорить об Украине и экономических взаимоотношениях Беларуси с ней.

- Рядом Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных, - уверен Лукашенко.

Далее он подчеркнул, что несмотря на позицию украинских властей, белорусское руководство ведет диалог о сохранении экономических отношений и думает о развитии взаимосотрудничества. А также добавил, что в любых ситуациях белорусские власти будут «по-человечески относится к украинцам».

- Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент, пообещал Лукашенко.

В свою очередь в пресс-службе президента добавили, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.

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