В Гродно врачи спасли двухлетнюю девочку: вот, что оказалось в желудке ребенка

Двухлетней девочке разрешили играть с украшениями, и одно она проглотила. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Гродненские медики извлекли из желудка двухлетней девочки брелок с заостренными краями, передает информслужба Гродненской областной детской клинической больницы.

В приемный покой больницы родители двухлетней девочки обратились 23 августа. Они рассказали, что малышка случайно проглотила металлический брелок в виде быка. Несчастный случай произошел, когда малышка играла с украшениями.

Медики сделали рентген и, действительно увидели, на снимке брюшной полости и пищевода «тень неправильной формы на уровне желудка». Далее малышка перенесла гастроскопию, которая показала наличие в желудке металлического предмета с «относительно острыми краями».

Брелок с острыми краями извлекли врачи в Гродно из желудка 2-летней малышки. Фото: grodkb.by

- Извлечение брелока из желудка малышки осложнялось большими размерами инородного тела, а также наличием острых углов по всему его периметру, - пояснили в больнице.

Брелок из желудка девочки в итоге достали с помощью щипцов. И все закончилось благополучно для маленькой пациентки.

В Гродненской детской клинической облбольницы констатировали, что число случаев инородных предметов в желудочно-кишечном тракте у детей не снижается. Часто доставать их приходиться с помощью эндоскопа.

- Родители должны всегда помнить об опасности игры малолетних детей с мелкими предметами, - подчеркнули врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий.

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