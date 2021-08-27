Государственный туроператор «ЦентрКурорт»: мы не имеем отношения к истории с нелегальными беженцами из Ирака.

Государственный туроператор «ЦентрКурорт» ответил на публикацию совместного расследования российского издания «Досье» и немецкого Der Spiegel о том, что через эту организацию в Беларусь привозят туристов из Ирака, которые позже нелегально пересекают белорусско-литовскую границу. В комментарии компании «ЦентрКурорт», который публикует sputnik.by, отмечается, что все их иракские клиенты комфортно отдохнули в Беларуси и вернулись к себе на родину.

- Мы очень дорожим своим статусом государственного туроператора и двадцатилетней безупречной репутацией. Партнеры, в том числе иностранные, прекрасно знают, что «ЦентрКурорт» ведет туристический бизнес открыто и честно, не втягиваясь в проекты сомнительного характера", - подчеркнули в компании.

По мнению официальных представителей «ЦентрКурорта», кто-то сознательно пытается увязать туроператора с текущей миграционной ситуацией. Его руководство поначалу вообще думало не обращать внимания на выпады в глобальной сети из-за очевидной недостоверности информации.

- Во-первых, мы сотрудничаем только с теми иностранными компаниями, которые рекомендованы белорусским МИД. На практике это означает, что биография каждого туриста должна быть «чистой»: никаких нарушений действующих в нашей стране законов с их стороны по определению быть не должно. Во-вторых, все эти годы мы работаем с финансово обеспеченными клиентами из арабских стран, продавая им турпакеты дорогого сегмента размещения (не менее четырех звезд) с насыщенной туристической программой и стопроцентной предоплатой. Все эти меры исключают попадание в состав групп потенциальных нарушителей границы, - подчеркнули в компании.

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