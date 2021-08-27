Идет на рекорд! Третье золото на Паралимпиаде в Токио взял белорусский спортсмен

Игорь Бокий завоевал для Беларуси уже третью золотую медаль Паралимпиады. Фото: noc.by

Третью золотую медаль по плаванию на Паралимпиаде в Токио завоевал белорусский спорстмен Игорь Бокий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма в официальном телеграм-канале.

Так Бокию удалось одержать первенство в финальном заплыве вольным стилем на 400 метрах. Результат белоруса - 3 минуты 58,18 секунды.

- Отметим, что Игорь уже завоевал три золотые награды Паралимпийских игр и установил несколько рекордов, - подчеркнули в Минспорта и туризма.

Ранее «Комсомолка» сообщала о предыдущих победах Игоря Бокия на Играх в Токио в заплыве баттерфляем и на дистанции в 100 метров на спине.

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