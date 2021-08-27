Белорусов, привитых «Спутником», не пустили в Украину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Беларуси, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила 27 августа пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник»)... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину, - сказано в сообщении.

После отказа белорус предложил украинским пограничникам 50 долларов за пропуск через границу его и членов семьи. В ответ сотрудники Госпогранслужбы вызвали полицию. Деньги у белоруса изъяли, а граждан Беларуси через границу не пропустили.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства при въезде в Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Но «Спутник» в этот перечень не входит.

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