«Они красавцы - уделали «великих»!»: Лукашенко похвалили поляков и раскритиковал за проигрыш белорусских хоккеистов

Лукашенко не доволен тем, что в Беларуси финансируют спортсменов, а они не показывают результаты. Фото: president.gov.by

Выступая на открытии Петриковского ГОК, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не обошел стороной тему спорта, транслирует пресс-служба президента. В частности он критично высказался о белорусских хоккеистах, сенсационно проигравших сборной Польши, а также не очень удачном выступлении белорусов на Олимпийских играх в Токио.

В частности, обращаясь к главе «Беларуськалия» и, упоминая, главу Минспорта и туризма, Александр Лукашенко усомнился в том, стоит ли предприятию по-прежнему масштабно финансировать спорт, те же хоккей и футбол.

- Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги! А то будем, как вчера: «великие» хоккеисты поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей, вообще, не популярен - занимается 20 человек. Ну как так можно?! - возмутился Лукашенко.

Далее он попросил гендиректора «Беларуськалия» критичнее заниматься спонсорством и сказал, какие поручения в этом вопросе даны профильному ведомству и главе правительства:

- А ты им деньги, деньги, деньги… Смотри с деньгами! Я уже министра предупредил и Головченко сказал - не дай бог! Все: «Беларуськалий», дай, «Беларуськалий», дай! Ну даст «Беларуськалий», но и ты дай результат. А то мы поехали и «удивили» весь мир в Токио со знаком минус. Ты все эти косяки знаешь, и мы финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано, - высказал Лукашенко свое мнение о спорте в Беларуси.

Также Лукашенко предупредил, что при отсутствии результата у спортсменов, хоккеистов, футболистов должна быть средняя зарплата.

- Попросил, чтобы гендиректор «Беларуськалия» особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) - проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков - они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам, - пообещал он.

Критика Лукашенко коснулась также жен некоторых белорусских спортсменов. По его словам, «жены-красавицы у них воюют против государства». Видео этого заявления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных площадках, а жены у них красавицы - в айфонах сидят и против государства воют. Работать надо всем! И жен туда: вот, на «Беларуськалии» - метлу, - заключил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусские спортсмены завоевали меньше всего медалей на Играх в Токио.

Это худший результат белорусской сборной в истории (подробности).

Лукашенко сказал, что белорусские власти хотят сохранить отношения с Украиной, и пообещал хорошо относиться к украинцам «в любых ситуациях».

Он уверен, что страна соседка «была и будет житницей», а поэтому будет нуждаться в удобрениях, в том числе калийных (подробности).

«У меня до сих пор впечатления остались»: Лукашенко рассказал, как спускался в шахту и разговаривал с мудрым-мудрым шахтером.

На Петриковском ГОК «Беларуськалия» Александр Лукашенко поучаствовал в торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию (подробности).