В Смолевичах начинается суд из-за высказываний Тимы Белорусских в интервью Дудю

Тима Белорусских пришел в суд с адвокатом, Юрий Дудь на суд не явился. Фото: Onliner.by.

В суде Смолевичского района началось предварительное слушание по иску бывших продюсеров Тимофея Морозова (Тимы Белорусских) в отношении самого Тимы и видеоблогера Юрия Дудя, пишет Onliner.by. Речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом судебного разбирательства стали высказывания Тимы Белорусских в интервью, которое он дал Дудю в июне 2021 года. За это время оно собрало на YouTube больше 7 млн просмотров и около 30 тыс. комментариев.

- В ходе интервью участниками диалога были подняты вопросы о взаимоотношениях Морозова Т. А. с лейблом Kaufman, обсуждались нюансы сотрудничества, причины ухода указанного артиста. Морозов Т. А. допустил ряд высказываний, которые порочат репутацию Розниченко А. Р., Розниченко А. С. как граждан и как участников хозяйственных (экономических) отношений, а также умаляют их честь и достоинство, — говорится в исковом заявлении.

Сейчас началось предварительное заседание по делу. В суд пришел Тима Белорусских со своим адвокатом, Дудь и Розниченко на заседание не явились, от последнего выступает представитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередные телеграм-каналы и чаты признаны экстремистскими: вот какие именно. В них общаются жители Крупок, Смолевич, Вилейки, Боровлян, Заславля, Зеленого бора, Колодищ и Кобрина

Житель Могилева инсценировал кражу из собственного автомобиля. Вот для чего. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос

«У меня до сих пор впечатления остались»: Лукашенко рассказал, как спускался в шахту и разговаривал с мудрым-мудрым шахтером. На Петриковском ГОК «Беларуськалия» Александр Лукашенко поучаствовал в торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию

Борисовчанин сжигал рамки платных дорог BelToll: вот как он это объяснил. 34-летний мужчина пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в деструктивных каналах

С нейтральной территории между Латвией и Беларусью пропали застрявшие там беженцы. МВД Латвии утверждает, что они в Беларуси. Пограничная служба Латвии заявляет, что около латвийской границы нет потенциальных нарушителей границы

В белорусских школах введут факультатив по духовно-нравственной культуре. Вот как будет выглядеть учебник. Занятия будут проводить православные священники и педагоги

Серебряную медаль Кристины Тимановской купили за 21 тысячу долларов. Деньги спортсменка обещала перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности

Разработан препарат, который устраняет побочные эффекты от вакцинации против COVID-19. Новое лекарство используют для лечения и самого ковида, и последствий вакцинации от него

В Беларуси ликвидируют центр «Арт Корпорейшн» – организатора фестивалей «Лістапад» и ТЕАРТ. Проводить 27-й международный кинофестиваль «Лістапад» в 2021 году будет «Беларусьфильм»