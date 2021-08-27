Как МЧС под Дятловом Зорьку спасали: посмотрите, милый фотофакт

Корова застряла головой в калитке, помочь ей смогли только эмчеэсовцы. Фото: УМЧС Гродненской области

Жительница Дятлова обратилась в четверг, 26 августа, в МЧС с просьбой помочь… ее корове. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Гродненской области.

Звонок поступил спасателям около 19.59 часов. Женщина рассказала, что ее корова Зорька, когда шла с пастбища, толкнула головой калитку и застряла. Сама женщина помочь освободиться буренке не смогла, как и сосед, которого она позвала на помощь.

Корова толкнула калитку, чтобы попасть во двор, и застряла. Фото: УМЧС Гродненской области

- Несмотря на то, что оказание помощи животным не входит в обязанности спасателей МЧС, работники пожарной аварийно-спасательной части №1, которая находится в километре от места происшествия, выехали на частное подворье по улице Фогеля в Дятлове, - прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы вызволить Зорьку, застрявшую между железными прутьями, спасателям понадобился гидравлический инструмент. Бойцы МЧС перекусили железный прут, корова освободилась, помощь ветврача не понадобилась.

Зорьку освободил МЧС. Фото: УМЧС Гродненской области

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