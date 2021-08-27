В «Ласточке» на Москву удвоят количество вагонов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В поезде «Ласточка» Москва — Минск удвоят количество мест. РЖД сообщает, что это связано с высоким спросом.

Впервые сдвоенный 10-вагонный состав из Москвы в Минск стартует 1 сентября. И будет ходить ежедневно. Вот расписание:

Отправление из Москвы (Белорусский вокзал) — 16:00, прибытие в Минск — 22:55;

Отправление из Минска — 06:20, прибытие в Москву — 13:10.

Напомним, поезда “Ласточка” между Минском и Москвой запустили 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередные телеграм-каналы и чаты признаны экстремистскими: вот какие именно. В них общаются жители Крупок, Смолевич, Вилейки, Боровлян, Заславля, Зеленого бора, Колодищ и Кобрина

Житель Могилева инсценировал кражу из собственного автомобиля. Вот для чего. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос

«У меня до сих пор впечатления остались»: Лукашенко рассказал, как спускался в шахту и разговаривал с мудрым-мудрым шахтером. На Петриковском ГОК «Беларуськалия» Александр Лукашенко поучаствовал в торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию

Борисовчанин сжигал рамки платных дорог BelToll: вот как он это объяснил. 34-летний мужчина пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в деструктивных каналах

С нейтральной территории между Латвией и Беларусью пропали застрявшие там беженцы. МВД Латвии утверждает, что они в Беларуси. Пограничная служба Латвии заявляет, что около латвийской границы нет потенциальных нарушителей границы

В белорусских школах введут факультатив по духовно-нравственной культуре. Вот как будет выглядеть учебник. Занятия будут проводить православные священники и педагоги