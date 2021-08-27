Очень сильные дожди и туманы: МЧС и синоптики вынесли «оранжевое» предупреждение на 28 августа

В конце августа в Беларуси становится все больше туманных днем и ночей. Фото: pixabay.com
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какими будут в Беларуси последние выходные лета. Синоптики предупреждали, что пройдут кратковременные дожди, хотя все еще погода будет теплая погода.
Однако погоде свойственно меняться и на субботу, 28 августа, синоптиками вынесено предупреждение. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за туманов и сильных дождей в отдельных регионах. Вот, где в этот день будет лить как из ведра. Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на субботу, 28 августа, опубликовано на сайте pogoda.by.
Сообщается, что ночью и утром на большей части территории республики ожидается туман. Ночью во многих районах Брестской области пройдут сильные дожди.
О непогоде предупредили и в МЧС со ссылкой на Белгидромет:
- В ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается туман. Видимость в тумане снизится до 100 - 500 метров, - уточнили в телеграм-канале ведомства.
Днем в субботу прогнозируется в среднем +16...+22 градуса тепла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как МЧС под Дятловом Зорьку спасали: посмотрите, милый фотофакт.
Корова застреляла в калитке, когда шла с пастбища, сельчане попросили спасателей о помощи (подробности).
Идет на рекорд! Третье золото на Паралимпиаде в Токио взял белорусский спортсмен.
Пловец Игорь Бокий оставляет конкурентов далеко позади и «собирает» золотые медали одну за другой (подробности).