Очень сильные дожди и туманы: МЧС и синоптики вынесли «оранжевое» предупреждение на 28 августа

В конце августа в Беларуси становится все больше туманных днем и ночей. Фото: pixabay.com

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какими будут в Беларуси последние выходные лета. Синоптики предупреждали, что пройдут кратковременные дожди, хотя все еще погода будет теплая погода.

Однако погоде свойственно меняться и на субботу, 28 августа, синоптиками вынесено предупреждение. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за туманов и сильных дождей в отдельных регионах. Вот, где в этот день будет лить как из ведра. Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на субботу, 28 августа, опубликовано на сайте pogoda.by.

Сообщается, что ночью и утром на большей части территории республики ожидается туман. Ночью во многих районах Брестской области пройдут сильные дожди.

О непогоде предупредили и в МЧС со ссылкой на Белгидромет:

- В ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается туман. Видимость в тумане снизится до 100 - 500 метров, - уточнили в телеграм-канале ведомства.

Днем в субботу прогнозируется в среднем +16...+22 градуса тепла.

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