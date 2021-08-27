Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 августа 2021 года: снова рекорд суточной смертности и рекорд заболеваемости с конца января. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по заразившимся коронавирусом в Беларуси. За сутки в стране заразились 1862 пациентов с COVID-19 – это рекорд с 29 января (в те сутки заболели 1867 человек). Выписаны из больниц - 1733 человека. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 476.265 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 469.569 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Это снова рекорд суточной смертности - Предыдущий рекорд (такое же число умерших) был поставлен 19 августа.

За минувшие сутки выполнено 19.442 теста. Всего в стране проведено 7.739.587 тестов.

Также в Минздраве озвучили свежие данные по темпам вакцинации: сообщается, что более 1,62 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

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