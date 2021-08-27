С розовыми стенами, каминами и мистическими знаками: посмотрите, на «замок Дракулы», который продают под Минском за $400 тысяч

За самое высокое здание в Ратомке продавец хочет выручить 400 тысяч долларов. Фото: realt.by

В сети появились фото необычного коттеджа в агрогородке Ратомка, который уже «окрестили» - замком графа Дракулы, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на объявление, опубликованное на портале Realt.by.

«Замок Дракулы» находится всего в 6 километрах от Минска на запад. Владелец хочет за шестиэтажный коттедж - 400 тысяч долларов. Коттедж общей площадью дома более 836 «квадратов» и более чем 530 жилыми квадратами был построен в 2001-ом году. Многое в «замке» предназначалось для отдыха и развлечений, часть комнат сдавалась под аренду для «танцевальных мероприятий».

В "замке" под Минском очень неоднозначная отделка. Фото: realt.by

Есть в коттедже спортивная и кальянная комнаты, танцпол и антуражный балкон, необычное помещение с объемной пятиконечной звездой, на участке - сад и пруд. А рядом - гараж, бассейн, беседка, баня, оранжерея. На верхних этажах были комнаты хозяина замка, выполненные в темных тонах. Удобства хозяину «замка Дракулы» не были чужды: коттедж снабжен газом, электричество и горячей водой.

Часть помещений владельцы замка арендовали. Фото: realt.by

- Выполнена минимальная отделка поверх прошлого ремонта, чтобы не повредить стены и покрытие. На первом и третьем этажах имеются камины, - говорится в объявлении.

Прямо напротив ратомского замка находится тренировочное поле для конного спорта, рядом - лес.

В некоторых комнатах замка есть камины. Фото: realt.by

- Дом является самой высокой постройкой в Ратомке, отчего здание со всеми его формами приобретает загадочный вид, - завлекает продавец.

Балкон замка продавец называет "антуражным". Фото: realt.by

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