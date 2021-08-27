В России задержали белоруса, который в «девяностых» нападал и убивал в составе банды в Орше, Витебской области и Минске

Оршанец оказал вооруженное сопротивление милиции, поэтому смог скрыться при задержании. Фото: стоп-кадр | видео МВД

Оршанца, обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Витебской области и Минска, правоохранители разыскивали с 1999-го года. Мужчина был объявлен в межгосударственный и международный розыск. Подробности сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В 1998-ом году в Орше мужчина вступил в организованную банду и в ее составе несколько лет, в 1998 и 1999-ом годах, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Известно, что подозреваемый осуществил не менее 10 вооруженных нападений.

- В том числе четыре нападения на граждан сопряжены с умышленным убийством, - прокомментировали в пресс-службе УВД.

Банду «накрыли» в 1999-ом году в Орше. При задержании с подельниками оршанец оказал сопротивление милиционерам и бойцам внутренних войск - правоохранители получили огнестрельные ранения, а обвиняемый скрылся. Преступника объявили в межгосударственный и международный розыск, который затянулся на 22 года.

- Была получена информация о проживании преступника на территории России по поддельному паспорту. Задержали подозреваемого в Санкт-Петербуре сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии, - прокомментировали белорусские правоохранители.

Сейчас решается вопрос экстрадиции задержанного в Беларусь.

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