Лукашенко: «Чем у поляков собирать клубнику, так лучше здесь майнить криптовалюту»

Лукашенко заявил, что белорусов нигде не ждут. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 27 августа, выступил на открытии Петриковского ГОК. Он напомнил, что белорусов нигде за границей не ждут. Видеофрагмент его выступления был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Вы должны понимать, что нас нигде не ждут. А если и ждет кто-то…Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом… В конце концов, криптовалюту майнить, - заявил президент.

Он добавил, что нужно ценить свою землю.

- Лучше ведь края, чем Беларусь, особенно у вас здесь в Полесье, в мире нет. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и для своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь, - отметил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: благодаря БелАЭС можно майнить биткоины.

Он напомнил, что курс криптовалюты резко подрос. (подробности)

Помощник Лукашенко рассказал, будет ли Беларусь инвестировать в биткоин.

По мнению Валерия Бельского, государству не очень выгодно непосредственно инвестировать в эту деятельность. (подробности)

У безработного белоруса украли 4 «монеты» криптовалюты по 8 тысяч рублей каждая.

Вот что о краже рассказали в МВД. (подробности)

Белорусская железная дорога выпустила токены на 5 миллионов долларов.

В организации добавили, что БДЖ вышла на рынок цифровых токенизированных активов. (подробности)