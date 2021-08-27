Лукашенко: «Чем у поляков собирать клубнику, так лучше здесь майнить криптовалюту»

Лукашенко заявил, что белорусов нигде не ждут. Фото: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 27 августа, выступил на открытии Петриковского ГОК. Он напомнил, что белорусов нигде за границей не ждут. Видеофрагмент его выступления был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
- Вы должны понимать, что нас нигде не ждут. А если и ждет кто-то…Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом… В конце концов, криптовалюту майнить, - заявил президент.
Он добавил, что нужно ценить свою землю.
- Лучше ведь края, чем Беларусь, особенно у вас здесь в Полесье, в мире нет. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и для своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь, - отметил Лукашенко.
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