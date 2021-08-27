У половины переболевших коронавирусом появилось новое заболевание. Фото: pixabay

Почти 85% госпитализированных с коронавирусом в конце 2020 года до сих пор ощущают симптомы вируса. Об этом сообщает Journal of Hospital Medicine.

В частности, в ходе нового исследования специалисты из Мичиганского университета изучили данные 253 пациентов, попавших в больницу с COVID-19 в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст пациентов – 60 лет.

Из них 85% прошедших лечение от коронавируса до сих пор полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них наблюдались симптомы COVID-19. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.

Более того, почти 55% пациентов, переболевших коронавирусом, в течение полугода нашли у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было. Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20% пожаловались на то, что у них участилось или стало нерегулярным сердцебиение. Примерно 16% время от времени вынуждены пользоваться домашним кислородным аппаратом. Кроме того, они испытывают проблемы с передвижением.

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