Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидируют – решение Верховного суда

Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидируют Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Верховный суд 27 августа удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». Об этом сообщила 27 августа пресс-служба БАЖ.

«Согласно решению Верховного суда, все доводы представителей БАЖ о том, что данный иск не должен быть удовлетворен, признаны неважными, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой БАЖ в пятницу.

Напомним, что Минюст начал проверку деятельности БАЖ 9 июня. Затем 14 июля в офисе организации без ее представителей силовики устроили обыск, после чего опечатали офис. Также были заблокированы операции на банковском счете организации.

15 июля БАЖ получила от Минюста копию приказа о вынесении письменного предупреждения. 21 июля Минюст направил в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов – это неправительственная общественная организация, которая занимается защитой прав журналистов и свободы слова. Она создана в 1995 году, объединяет свыше 1,3 тыс. работников медиасферы.

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