«БПС-Сбербанк» сменил название на «Сбер Банк». Фото: belmarket.by

Национальный банк Беларуси зарегистрировал изменения в уставе ОАО «БПС-Сбербанк», в соответствии с которыми финансовое учреждение было переименовано в ОАО «Сбер Банк», рассказали в пресс-службе банка.

- В соответствии с постановлением Правления Национального банка от 27 августа 2021 года № 247 была осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав ОАО "БПС-Сбербанк" решением общего собрания акционеров от 2 июня 2021 года, в том числе связанных с изменением наименования банка, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Беларусбанк» с 26 августа вводит ограничения по операциям с некоторыми пластиковыми картами. Узнали, кого это коснется.

В банке отметили, что ограничение может быть отменено по звонку клиента. (подробности)

Стало известно, когда будет сдан долгострой у Белгосцирка, и как переименуют «БПС-Сбербанк».

Ежедневно на стройке комплекса работает 450-500 человек. (подробности)

«Абсолютбанк» приостановил выдачу и обслуживание карт VISA, а также некоторые операции с физлицами.

«Абсолютбанк» попал под американские санкции. (подробности)

Приорбанк возобновил выдачу кредитов на покупку жилья.

Ранее такое же кредитование возобновил Беларусбанк. (подробности)